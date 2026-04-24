Los 15k Open Sports de MdP se afianzan – Abrieron las inscripciones para la carrera del domingo 28 de Junio

Se vienen los 15k Open Sports Ciudad que, en su cuarta edición en años consecutivos, ya son un atractivo ineludible en el calendario de los runners con epicentro en Run & Bike.

El evento se desarrollará el domingo 28 de junio en un circuito netamente costero con partida y llegada en Run & Bike pasando por verdaderas postales de la ciudad como el Torreón del Monje, Playa Grande, la Escollera Norte, Base Naval, Parque San Martín y Cabo Corrientes, entre otros.

La inscripción temprana se encuentra abierta online en www.superate.com.ar con los siguientes beneficios:

10% de descuento hasta el 23 de marzo

3 cuotas sin interés hasta el 31 de marzo con Mercado Pago

2 cuotas sin interés con Go Cuotas

Los 15k Open Sports Ciudad cuentan con distancias intermedias de 10 y 5 kilómetros. Serán premiados los tres mejores de la general en todas las distancias y cada uno de los integrantes del podio en los 15 kilómetros en ambas ramas.

Con la inscripción cada atleta tendrá remera oficial técnica; chip de fiscalización electrónica y número de corredor; servicios de emergencia; hidratación con agua mineral y bebida isotónica en el recorrido y llegada de la carrera y medalla finisher para quienes completen el recorrido.

Open Sports agradece a Saucony, Run & Bike, Santander, Prevención Salud y Nutremax.

Más información en www.superate.com.ar

CLIP DE VIDEO EDICIÓN 2025

https://youtu.be/rc8E6f78I2M