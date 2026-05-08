Los 15k Open Sports Ciudad convocan a corredores amateurs y atletas de alto rendimiento

La Costa Atlántica vuelve a ser el escenario de una de las carreras más emocionantes del calendario deportivo nacional, los 15k Open Sports Ciudad, que se desarrollarán el domingo 28 de junio en Mar del Plata. La inscripción para los 15k -también para las distancias de 5k y 10k- se encuentra disponible en superate.com.ar

«Hay señales que no se explican, se corren», es el lema de la carrera que invita a vivir una experiencia única. El evento es organizado por Open Sports y tendrá epicentro en Run & Bike, donde serán la largada y la llegada. Además, en el local se entregarán los kits.

La 15K Open Sports Ciudad llega con una propuesta que va más allá de la competencia: es un encuentro entre quienes eligen al deporte como forma de vida. Con el mar como testigo y el viento atlántico como desafío, el recorrido se despliega sobre uno de los paisajes más imponentes del país.

La carrera está diseñada para todos los niveles: desde el corredor amateur que se preparó meses para cruzar la meta hasta el especialista que viene a medir su marca. Cada uno corre su propia carrera. Pero todos comparten el mismo camino: el de superarse.

Open Sports agradece a Saucony, Run & Bike, Santander, Prevención, Sox, Gatorade, KO Agua, Granix y Nutremax.

«Porque hay señales que no se explican. Se corren».

Más información en www.superate.com.ar