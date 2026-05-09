Loma Negra detuvo uno de sus hornos en Olavarría y hay preocupación en la zona

Inversamente al discurso del gobierno que observa una reactivación de la industria, una nueva empresa ligada a toda nuestra zona genera preocupación por su estado crítico, que podría devenir en un cese de actividad. Se trata de Loma Negra, en la cercana localidad de Olavarría, ícono de la construcción y el avance, que desde hace días detuvo un horno con los que cocinan los clásicos ladrillos por exceso de stock.

Según información difundida por LU22 de Tandil, la paralización de uno de los hornos de la planta L’Amalí de Loma Negra volvió a encender la preocupación en Olavarría, en medio de la caída de la construcción, el freno de la obra pública y el cambio de control accionario de la principal cementera del país.

La medida coincide con el desembarco del empresario Marcelo Mindlin al frente de InterCement, luego de la salida del grupo brasileño Camargo Corrêa. Desde la empresa aseguran que se trata de una «parada programada» vinculada al costo del gas durante el invierno y al elevado volumen de clínker acumulado.

Sin embargo, desde el gremio minero AOMA advirtieron sobre el impacto que podría tener una paralización prolongada. El secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, sostuvo que «no es normal» que los hornos permanezcan detenidos durante tantos meses y alertó sobre el efecto en toda la cadena productiva.

«Si el horno está parado, todos los equipos para atrás van a estar parados», señaló el dirigente, al explicar que las tareas de cantera, trituración, acarreo y transporte concentran gran parte de la mano de obra del sector.

Según el sindicato, en los últimos dos años ya se perdieron más de 300 puestos de trabajo vinculados a la minería y la actividad cementera en Olavarría. Además, atribuyen la crisis al derrumbe de la obra pública nacional y cuestionan la falta de reactivación de la construcción privada.

Mientras la empresa insiste en que la situación responde a una estrategia operativa habitual, el escenario genera incertidumbre en el principal polo cementero bonaerense, donde crece la preocupación por el futuro del empleo y la actividad.

Fuente LU22