Llego el momento…»Autos Oscar» tiene esta Fiat Toro 1.8Mpi Freedom 4X2 At 2020 con 75000 km

Fiat Toro 1.8Mpi Freedom 4X2 At 2020 con 75000 km.
CUENTA CON SIETE AIRBAGS – ABS – CAMARA DE RETROCESO – SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO – CIERRE CENTRALIZADO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – PANTALLA MULTIMEDIA – VOLANTE MULTIFUNCION – FAROS AUXILIARES – LLANTAS DE ALEACION R17
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir…
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia…
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13 hs
