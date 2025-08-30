Llamado de Bomberos de este sábado por la tarde

30 agosto, 2025 Redacción destacados, Locales, locales DIA 0

Este sábado por la tarde minutos antes de las 18 horas, se pudo escuchar el llamado de Bomberos Voluntarios como consecuencia del incendio de un vehículo en camino a la Loma de Ceverio. Hacia el lugar acudió una dotación de los servidores públicos.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*