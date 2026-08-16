Llamado de Bomberos casi a la medianoche

Minutos antes de la 0 horas, se pudo escuchar el llamado de Bomberos Voluntarios dado que habría tomado nuevamente fuego la vivienda que horas antes motivó la intervención de los servidores públicos. Hacia el lugar acudió una dotación a constatar la presencia de algún foco ígneo.

Los Bomberos ingresaron a la vivienda que fue afectada por el fuego y recorrieron la misma buscando algún sector de la misma que aún pudiera estar con temperatura.

Un dato no menor que nos encontramos al arribar al lugar nuevamente, fue que se encontraba la camioneta que estaba guardada en el garage de la casa al momento del incendio mayor, unidad que presentaba ciertas muestras de haber sido alcanzada por las llamas.