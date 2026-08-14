LLA realizará la charla sobre “Liderazgo en Batalla Cultural” / Este sábado 15 de Agosto a las 18:30

La Libertad Avanza Ayacucho continúa sumando vecinos, fortaleciendo equipos y trabajando de cara a 2027, con espacios de formación y participación.

En este marco, este sábado 15 de Agosto a las 18:30, en Sáenz Peña 1013, se realizará la charla abierta y gratuita “Liderazgo en Batalla Cultural”, sobre liderazgo, valores y participación ciudadana.

En Ayacucho trabajan activamente EFDAP, La Púrpura y la Juventud de La Libertad Avanza, junto a los equipos provinciales y nacionales.

En el día de hoy, la coordinadora local, Viviana Díaz, representará a Ayacucho, en la inauguración de la nueva sede provincial de LLA en BUENOS AIRES junto a demás referentes nacionales y provinciales.

La sede de Sáenz Peña 1013 está abierta todos los días para quienes quieran sumarse, aportar ideas o proyectos.

📍 Sáenz Peña 1013 — Ayacucho

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