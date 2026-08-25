LLA busca potenciarse en la 5ª Sección Electoral

La Concejal por la LLA, Marisa Darguibel, mantuvo una reunión con el Diputado marplatense por dicho espacio político, Alejandro Carrancio, encuentro del que también formaron parte ediles de los 27 distritos de la 5ª Sección Electoral, como también asistieron los coordinadores políticos de cada distrito.

Allí se avanzó en la intención de potenciar la tarea de la Libertad Avanza en esta fundamental porción territorial como lo es la 5ª Sección, la cual integra Ayacucho y que también conforman Mar del Plata, Necochea, Villa Gesell, Pinamar, Chascomús, Tandil y Dolores entre otros.