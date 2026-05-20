+ LILIANA BEATRIZ CHOBADINDEGUI de GAMIETEA – Q.E.P.D.

Falleció en nuestra ciudad este miércoles 20 de mayo a la edad de 71 años, Liliana Beatriz Chobadindegui de Gamietea. Su esposo Carlos Alberto Gamietea; sus hijos Santiago, Diego, Amalia, Luciano, Gonzalo y Manuela; sus hijos políticos, nietos, sus hermanos Julio y Cristina; sobrinos junto a demás familiares, amigos y seres queridos participan de su fallecimiento. Sus restos serán velados hoy miércoles hasta las 17 horas y luego serán trasladados a la ciudad de Dolores para su posterior cremación en fecha a confirmar. Hogar de duelo: Pueyrredon 815.

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