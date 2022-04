Libertadores: Boca ante Always Ready de Bolivia y Colón visita a Cerro Porteño

El Xeneize buscará cosechar su primera alegría en el Grupo E del certamen y Sebastián Battaglia apostará nuevamente por sus habituales titulares para recibir al conjunto boliviano. El partido comienza a las 19.15.

Después de la mala noche y la derrota por 2 a 0 ante Deportivo Cali en Colombia en el debut por la Copa Libertadores de América, le llega a Boca el turno de jugar en la Bombonera. Lo hará este martes desde las 19:15 (televisación de Fox Sports) ante Always Ready de Bolivia que en la primera fecha del Grupo E, superó por 2 a 0 a Corinthians de Brasil en la altura de La Paz.

El equipo de Sebastián Battaglia, que entre las competencias locales y continentales lleva tres partidos sin victorias (dos empates y una derrota), deberá levantar la puntería y vencer al conjunto boliviano que juega con una casaca idéntica a la de River si no quiere empeorar sus chances de pasar a los octavos de final. Cualquier cálculo que Boca haga, parte de ganar sus tres partidos en condición de local y de sumar no menos de dos de los seis puntos que le quedan como visitante. Con once unidades, la clasificación estará asegurada en primero o segundo lugar. Con menos de nueve, la cuestión podría empezar a complicarse.

A priori y más allá de su falta de funcionamiento y de su borroneada idea de juego, Boca no debería tener problemas en superar a los bolivianos, que por lo general decaen mucho cuando, desde los 3600 metros de La Paz, bajan al llano de Buenos Aires. Pero la actualidad boquense no asegura nada. Los partidos hay que jugarlos y el clima de la Bombonera puede llegar a ponerse espeso si pasan los minutos y no se puede abrir el marcador .

Colón visita a Cerro Porteño en su segunda presentación en la Copa Libertadores El Sabalero se quiere aferrar a la cima de su grupo en Paraguay. El encuentro será desde las 19:15 en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, con el chileno Roberto Tobar como árbitro. Además, Talleres traslada su ilusión a Brasil. Colón de Santa Fe visitará a Cerro Porteño de Paraguay con el objetivo de afianzarse en la cima del Grupo G de la Copa Libertadores, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la competencia. El encuentro será desde las 19:15 en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y televisación de Fox Sports 2. Colón debutó con el pie derecho en el certamen continental al derrotar por 2 a 1 como local a Peñarol de Uruguay con goles de Luis Miguel Rodríguez y Facundo Farías sobre el cierre del juego. Los dirigidos por Julio César Falcioni se encuentran en la punta del grupo y llegan tras empatar 2 a 2 con Rosario Central por la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, donde Colón no gana hace cinco partidos después de un arranque prometedor en un encuentro en el cual el técnico preservó varios titulares. Por su parte, Cerro Porteño empató sin goles con Olimpia de Paraguay en el inicio de su camino en la Libertadores, mientras que viene de igualar por el mismo resultado con General Caballero en la Primera División de su país.

N. de la R; fuente Súper Deportivo.