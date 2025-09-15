Leonardo Ledesma, egresado de la Tecnicatura Superior en Diseño, Imagen y Sonido en la EMEAI

Desde la EMEAI se hizo público; «Es de nuestro agrado contarles que tenemos un nuevo egresado en la Institución; Leonardo Ledesma, quien ha finalizado la Tecnicatura Superior en Diseño, Imagen y Sonido. ¡Felicitaciones Leo por este logro, y a celebrar esta nueva etapa!!

Querido por su noble y franca forma de ser, ya participó de instituciones como la Fiesta del ternero con una gran responsabilidad y es parte de La 95.3 donde puede escuchárselo en ocasiones, donde también es operador técnico.

Su propio agradecimiento

Leonardo, hizo su propio agradecimiento; «Muchas gracias por tantos años de enseñanza y buenos momentos, incluso con una pandemia de por medio.

A todos los profes y profesoras, gracias por estar siempre ahí, enseñando con pasión y compromiso. Me enorgullece aún más saber que la mayoría son profesionales de Ayacucho.

Gracias, EMAI. Hoy me toca decir con orgullo que soy profesional gracias a ustedes…»