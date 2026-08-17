Las TC Pick Up correrán en Balcarce en Septiembre / Gran expectativa en la región

La ACTC confirmó que las TC Pick Up disputarán la 8ª fecha en el “Juan Manuel Fangio” el 26 y 27 de septiembre. La habilitación de la COPAM destrabó la vuelta de la actividad tras un parate de una década y media.

El Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio” volverá a ser el epicentro de una competencia oficial del deporte motor en la Argentina. La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) oficializó la realización de una fecha de las TC Pick Up para el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. Este anuncio marca el retorno definitivo de una categoría de la ACTC al mítico trazado serrano luego de 15 años.

Habilitación oficial y obras en el circuito

La confirmación de la fecha se logró gracias a una intensa etapa de trabajo articulado entre el Municipio de Balcarce, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la ACTC y los organismos técnicos competentes. Este esfuerzo conjunto permitió avanzar con determinación en las obras de infraestructura, seguridad y servicios indispensables para la recuperación del circuito y su adecuación a los estándares exigidos para el automovilismo de elite.

Un paso administrativo y técnico fundamental se concretó recientemente, cuando la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo (COPAM) otorgó por unanimidad la habilitación provisoria al autódromo, avalando los progresos alcanzados en esta primera etapa de puesta en valor.

Inspección técnica en boxes y pista

Durante una nueva visita de inspección técnica al circuito, las máximas autoridades validaron los trabajos en el lugar. El presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, recorrió las instalaciones acompañado por el director de planificación y obras de autódromos de la entidad, Roberto Argento, el médico de la categoría, Rodolfo Balinotti, el representante de la COPAM, Matías Bustingorri, y el intendente de Balcarce, Esteban Reino. En este marco, se ratificó formalmente que el trazado se encuentra apto para la alta competencia.

En los últimos meses hubo varias visitas de la ACTC al circuito, incluso con pilotos para marcar pianos y reforma en la chicana.

La elección del fin de semana del 26 y 27 de septiembre responde estrictamente a criterios técnicos y climáticos. Si bien la pista ya reúne las condiciones para recibir la actividad en lo inmediato, la dirigencia y las autoridades locales optaron por una época del año que ofrezca mayor previsibilidad climática, asegurando así el normal desarrollo del espectáculo en las sierras.

Impacto regional para la cuna de Fangio

Las tareas de remodelación abarcaron una serie de intervenciones críticas exigidas para albergar espectáculos de primer nivel. Los trabajos principales se concentraron en:

Readecuación de la pista y construcción de nuevos pianos. Instalación de guardarraíles y ampliación de los sectores de seguridad.



Refacción integral de la zona de boxes y el tendido eléctrico.



Optimización de los sistemas de iluminación y reordenamiento de espacios operativos.

El regreso de las TC Pick Up significa un hito histórico para Balcarce, una ciudad con un lazo indisoluble con la velocidad por ser la cuna del quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio. Más allá del valor estrictamente deportivo, la llegada de las camionetas de la ACTC reactivará de manera directa el turismo, el comercio y la economía de toda la región bonaerense, consolidando la meta de devolverle al “Fangio” su lugar de privilegio en el calendario nacional.

N. de la R; fuente Solo TC.