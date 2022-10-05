Las Farmacias de Turno para Octubre y Noviembre de 2022

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Octubre 2022
MIERCOLES 05 – DE HOYOS
JUEVES 06 – ORFILA
VIERNES 07 – IRIARTE
SABADO 08 – PASTEUR
DOMINGO 09 – DE HOYOS
LUNES 10 – DEL INDIO
MARTES 11 – ORFILA
MIERCOLES 12 – IRIARTE
JUEVES 13 – PASTEUR
VIERNES 14 – DE HOYOS
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MIERCOLES 19 – DE HOYOS
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