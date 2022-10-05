Las Farmacias de Turno para Octubre y Noviembre de 2022

5 octubre, 2022 Pablo Tusq destacados, Sociales Comentarios desactivados en Las Farmacias de Turno para Octubre y Noviembre de 2022

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Octubre 2022

MIERCOLES 05 – DE HOYOS

JUEVES 06 – ORFILA

VIERNES 07 – IRIARTE

SABADO 08 – PASTEUR

DOMINGO 09 – DE HOYOS

LUNES 10 – DEL INDIO

MARTES 11 – ORFILA

MIERCOLES 12 – IRIARTE

JUEVES 13 – PASTEUR

VIERNES 14 – DE HOYOS

SABADO 15 – DEL INDIO

DOMINGO 16 – ORFILA

LUNES 17 – IRIARTE

MARTES 18 – PASTEUR

MIERCOLES 19 – DE HOYOS

JUEVES 20 – DEL INDIO

VIERNES 21 – ORFILA

SABADO 22 – IRIARTE

DOMINGO 23 – PASTEUR

LUNES 24 – DE HOYOS

MARTES 25 – DEL INDIO

MIERCOLES 26 – ORFILA

JUEVES 27 – IRIARTE

VIERNES 28 – PASTEUR

SABADO 29 – DE HOYOS

DOMINGO 30 – DEL INDIO

LUNES 31 – ORFILA

Noviembre 2022

MARTES 1 – IRIARTE

MIERCOLES 2 – PASTEUR

JUEVES 3 – DE HOYOS

VIERNES 4 – DEL INDIO

SABADO 5 – ORFILA

DOMINGO 6 – IRIARTE

LUNES 7 – PASTEUR

MARTES 8 – DE HOYOS

MIERCOLES 9 – DEL INDIO

JUEVES 10 – ORFILA

VIERNES 11 – IRIARTE

SABADO 12 – PASTEUR

DOMINGO 13 – DE HOYOS

LUNES 14 – ORFILA

MARTES 15 – IRIARTE

MIERCOLES 16 – PASTEUR

JUEVES 17 – DE HOYOS

VIERNES 18 – ORFILA

SABADO 19 – IRIARTE

DOMINGO 20 – PASTEUR

LUNES 21 – DE HOYOS

MARTES 22 – DEL INDIO

MIERCOLES 23 – ORFILA

JUEVES 24 – IRIARTE

VIERNES 25 – PASTEUR

SABADO 26 – DE HOYOS

DOMINGO 27 – DEL INDIO

LUNES 28 – ORFILA

MARTES 29 – IRIARTE

MIERCOLES 30 – PASTEUR