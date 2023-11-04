Las Farmacias de Turno para Noviembre y Diciembre de 2023

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Noviembre
SABADO 4 – DEL INDIO
DOMINGO 5 – ORFILA
LUNES 6 – PASTEUR
MARTES 7 – IRIARTE
MIERCOLES 8 –DE HOYOS
JUEVES 9 – DEL INDIO
VIERNES 10 – ORFILA
SABADO 11 – IRIARTE
DOMINGO 12 – PASTEUR
LUNES 13 – DE HOYOS
MARTES 14 – ORFILA
MIERCOLES 15 – IRIARTE
JUEVES 16 – PASTEUR
VIERNES 17 – DE HOYOS
SABADO 18 – ORFILA
DOMINGO 19 – IRIARTE
LUNES 20 – PASTEUR
MARTES 21 – DE HOYOS
MIERCOLES 22 – DEL INDIO
JUEVES 23 – ORFILA
VIERNES 24 – IRIARTE
SABADO 25 – PASTEUR
DOMINGO 26 – DE HOYOS
LUNES 27 – DEL INDIO
MARTES 28 – ORFILA
MIERCOLES 29 – IRIARTE
JUEVES 30 – PASTEUR
Diciembre
VIERNES 1 – DE HOYOS
SABADO 2 – DEL INDIO
DOMINGO 3 – ORFILA
LUNES 4 – IRIARTE
MARTES 5 – PASTEUR
MIERCOLES 6 –DE HOYOS
JUEVES 7 – DEL INDIO
VIERNES 8 – ORFILA
SABADO 9 – IRIARTE
DOMINGO 10 – PASTEUR
LUNES 11 – DE HOYOS
MARTES 12 – DEL INDIO
MIERCOLES 13 – ORFILA
JUEVES 14 – IRIARTE
VIERNES 15 – PASTEUR
SABADO 16 – DE HOYOS
DOMINGO 17 – DEL INDIO
LUNES 18 – ORFILA
MARTES 19 – IRIARTE
MIERCOLES 20 – PASTEUR
JUEVES 21 – DE HOYOS
VIERNES 22 – DEL INDIO
SABADO 23 – ORFILA
DOMINGO 24 – IRIARTE
LUNES 25 – PASTEUR
MARTES 26 – DE HOYOS
MIERCOLES 27 – DEL INDIO
JUEVES 28 – ORFILA
VIERNES 29 – IRIARTE
SABADO 30 – PASTEUR
DOMINGO 31 – DE HOYOS