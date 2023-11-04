Las Farmacias de Turno para Noviembre y Diciembre de 2023

4 noviembre, 2023 Pablo Tusq Sociales Comentarios desactivados en Las Farmacias de Turno para Noviembre y Diciembre de 2023

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Noviembre

SABADO 4 – DEL INDIO

DOMINGO 5 – ORFILA

LUNES 6 – PASTEUR

MARTES 7 – IRIARTE

MIERCOLES 8 –DE HOYOS

JUEVES 9 – DEL INDIO

VIERNES 10 – ORFILA

SABADO 11 – IRIARTE

DOMINGO 12 – PASTEUR

LUNES 13 – DE HOYOS

MARTES 14 – ORFILA

MIERCOLES 15 – IRIARTE

JUEVES 16 – PASTEUR

VIERNES 17 – DE HOYOS

SABADO 18 – ORFILA

DOMINGO 19 – IRIARTE

LUNES 20 – PASTEUR

MARTES 21 – DE HOYOS

MIERCOLES 22 – DEL INDIO

JUEVES 23 – ORFILA

VIERNES 24 – IRIARTE

SABADO 25 – PASTEUR

DOMINGO 26 – DE HOYOS

LUNES 27 – DEL INDIO

MARTES 28 – ORFILA

MIERCOLES 29 – IRIARTE

JUEVES 30 – PASTEUR

Diciembre

VIERNES 1 – DE HOYOS

SABADO 2 – DEL INDIO

DOMINGO 3 – ORFILA

LUNES 4 – IRIARTE

MARTES 5 – PASTEUR

MIERCOLES 6 –DE HOYOS

JUEVES 7 – DEL INDIO

VIERNES 8 – ORFILA

SABADO 9 – IRIARTE

DOMINGO 10 – PASTEUR

LUNES 11 – DE HOYOS

MARTES 12 – DEL INDIO

MIERCOLES 13 – ORFILA

JUEVES 14 – IRIARTE

VIERNES 15 – PASTEUR

SABADO 16 – DE HOYOS

DOMINGO 17 – DEL INDIO

LUNES 18 – ORFILA

MARTES 19 – IRIARTE

MIERCOLES 20 – PASTEUR

JUEVES 21 – DE HOYOS

VIERNES 22 – DEL INDIO

SABADO 23 – ORFILA

DOMINGO 24 – IRIARTE

LUNES 25 – PASTEUR

MARTES 26 – DE HOYOS

MIERCOLES 27 – DEL INDIO

JUEVES 28 – ORFILA

VIERNES 29 – IRIARTE

SABADO 30 – PASTEUR

DOMINGO 31 – DE HOYOS

 

 