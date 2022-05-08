Las Farmacias de Turno para Mayo y Junio 2022

8 mayo, 2022 Pablo Tusq Sociales Comentarios desactivados en Las Farmacias de Turno para Mayo y Junio 2022

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Mayo 2022

DOMINGO 8 – DEL INDIO

LUNES 9 – ORFILA

MARTES 10 – IRIARTE

MIERCOLES 11 – PASTEUR

JUEVES 12 – DE HOYOS

VIERNES 13 – DEL INDIO

SABADO 14 – ORFILA

DOMINGO 15 – IRIARTE

LUNES 16 – PASTEUR

MARTES 17 – DE HOYOS

MIERCOLES 18 – DEL INDIO

JUEVES 19 – ORFILA

VIERNES 20 – IRIARTE

SABADO 21 – PASTEUR

DOMINGO 22 – DE HOYOS

LUNES 23 – DEL INDIO

MARTES 24 – ORFILA

MIERCOLES 25 – IRIARTE

JUEVES 26 – PASTEUR

VIERNES 27 – DE HOYOS

SABADO 28 – DEL INDIO

DOMINGO 29 – ORFILA

LUNES 30 – IRIARTE

MARTES 31 – PASTEUR

Junio 2022

MIERCOLES 1 – DE HOYOS

JUEVES 2 – DEL INFIO

VIERNES 3 – ORFILA

SABADO 4 – IRIARTE

DOMINGO 5 – PASTEUR

LUNES 6 – DE HOYOS

MARTES 7 – DEL INDIO

MIERCOLES 8 – ORFILA

JUEVES 9 – IRIARTE

VIERNES 10 – IPASTEUR

SABADO 11 – DE HOYOS

DOMINGO 12 – DEL INDIO

LUNES 13 – ORFILA

MARTES 14 – IRIARTE

MIERCOLES 15 – PASTEUR

JUEVES 16 – DE HOYOS

VIERNES 17 – DEL INDIO

SABADO 18 – ORFILA

DOMINGO 19 – IRIARTE

LUNES 20 – ´PASTEUR

MARTES 21 – DE HOYOS

MIERCOLES 22 – DEL INDIO

JUEVES 23 – ORFILA

VIERNES 24 – IRIARTE

SABADO 25 – PASTEUR

DOMINGO 26 – DE HOYOS

LUNES 27 – DEL INDIO

MARTES 28 – ORFILA

MIERCOLES 29 – IRIARTE

JUEVES 30 – PASTEUR

 