Las Farmacias de Turno para Mayo y Junio 2022

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Mayo 2022
DOMINGO 8 – DEL INDIO
LUNES 9 – ORFILA
MARTES 10 – IRIARTE
MIERCOLES 11 – PASTEUR
JUEVES 12 – DE HOYOS
VIERNES 13 – DEL INDIO
SABADO 14 – ORFILA
DOMINGO 15 – IRIARTE
LUNES 16 – PASTEUR
MARTES 17 – DE HOYOS
MIERCOLES 18 – DEL INDIO
JUEVES 19 – ORFILA
VIERNES 20 – IRIARTE
SABADO 21 – PASTEUR
DOMINGO 22 – DE HOYOS
LUNES 23 – DEL INDIO
MARTES 24 – ORFILA
MIERCOLES 25 – IRIARTE
JUEVES 26 – PASTEUR
VIERNES 27 – DE HOYOS
SABADO 28 – DEL INDIO
DOMINGO 29 – ORFILA
LUNES 30 – IRIARTE
MARTES 31 – PASTEUR
Junio 2022
MIERCOLES 1 – DE HOYOS
JUEVES 2 – DEL INFIO
VIERNES 3 – ORFILA
SABADO 4 – IRIARTE
DOMINGO 5 – PASTEUR
LUNES 6 – DE HOYOS
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JUEVES 9 – IRIARTE
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