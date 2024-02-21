Las Farmacias de Turno para Febrero y Marzo de 2024

21 febrero, 2024 Pablo Tusq Sociales Comentarios desactivados en Las Farmacias de Turno para Febrero y Marzo de 2024

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Febrero

JUEVES 1 – IRIARTE

VIERNES 2 – DE HOYOS

SABADO 3 – DEL INDIO

DOMINGO 4 – ORFILA

LUNES 5 – IRIARTE

MARTES 6 – PASTEUR

MIERCOLES 7 – DE HOYOS

JUEVES 8 – DEL INDIO

VIERNES 9 – ORFILA

SABADO 10 – IRIARTE

DOMINGO 11 – PASTEUR

LUNES 12 – DE HOYOS

MARTES 13 – DEL INDIO

MIERCOLES 14 – ORFILA

JUEVES 15 – IRIARTE

VIERNES 16 – PASTEUR

SABADO 17 – DE HOYOS

DOMINGO 18 – ORFILA

LUNES 19 – IRIARTE

MARTES 20 – PASTEUR

MIERCOLES 21 – DE HOYOS

JUEVES 22 – ORFILA

VIERNES 23 – IRIARTE

SABADO 24 – PASTEUR

DOMINGO 25 – DE HOYOS

LUNES 26 – DEL INDIO

MARTES 27 – ORFILA

MIERCOLES 28 – IRIARTE

JUEVES 29 – PASTEUR

Marzo

VIERNES 1 – DE HOYOS

SABADO 2 – DEL INDIO

DOMINGO 3 – ORFILA

LUNES 4 – IRIARTE

MARTES 5 – PASTEUR

MIERCOLES 6 – DE HOYOS

JUEVES 7 – DEL INDIO

VIERNES 8 – ORFILA

SABADO 9 – IRIARTE

DOMINGO 10 –  PASTEUR

LUNES 11 – DE HOYOS

MARTES 12 – DEL INDIO

MIERCOLES 13 – ORFILA

JUEVES 14 – IRIARTE

VIERNES 15 – PASTEUR

SABADO 16 – DE HOYOS

DOMINGO 17 – DEL INDIO

LUNES 18 – ORFILA

MARTES 19 – IRIARTE

MIERCOLES 20 – PASTEUR

JUEVES 21 – DE HOYOS

VIERNES 22 – DEL INDIO

SABADO 23 – ORFILA

DOMINGO 24 – IRIARTE

LUNES 25 – PASTEUR

MARTES 26 – DE HOYOS

MIERCOLES 27 – DEL INDIO

JUEVES 28 – ORFILA

VIERNES 29 – IRIARTE

SABADO 30 – PASTEUR

DOMINGO 31 – DE HOYOS

 

 