Las Farmacias de Turno para Enero, Febrero y Marzo de 2023

15 enero, 2023 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA Comentarios desactivados en Las Farmacias de Turno para Enero, Febrero y Marzo de 2023

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Enero 2023

SABADO 14 – PASTEUR

DOMINGO 15 – DE HOYOS

LUNES 16 – DEL INDIO

MARTES 17 – IRIARTE

MIERCOLES 18 – PASTEUR

JUEVES 19 – DE HOYOS

VIERNES 20 – DEL INDIO

SABADO 21 – IRIARTE

DOMINGO 22 – PASTEUR

LUNES 23 – DE HOYOS

MARTES 24 – DEL INDIO

MIERCOLES 25 – IRIARTE

JUEVES 26 – PASTEUR

VIERNES 27 – DE HOYOS

SABADO 28 – DEL INDIO

DOMINGO 29 – IRIARTE

LUNES 30 – PASTEUR

MARTES 31 – DE HOYOS

 

Febrero 2023

MIERCOLES 1 – DEL INDIO

JUEVES 2 – ORFILA

VIERNES 3 – IRIARTE

SABADO 4 – PASTEUR

DOMINGO 5 – DE HOYOS

LUNES 6 – DEL INDIO

MARTES 7 – ORFILA

MIERCOLES 8 – IRIARTE

JUEVES 9 – PASTEUR

VIERNES 10 – DE HOYOS

SABADO 11 – DEL INDIO

DOMINGO 12 – ORFILA

LUNES 13 – IRIARTE

MARTES 14 – PASTEUR

MIERCOLES 15 – DE HOYOS

JUEVES 16 – DEL INDIO

VIERNES 17 – ORFILA

SABADO 18 – IRIARTE

DOMINGO 19 – PASTEUR

LUNES 20 – DE HOYOS

MARTES 21 – ORFILA

MIERCOLES 22 – IRIARTE

JUEVES 23 – PASTEUR

VIERNES 24 – DE HOYOS

SABADO 25 – ORFILA

DOMINGO 26 – IRIARTE

LUNES 27 – PASTEUR

MARTES 28 – DE HOYOS

Marzo

MIERCOLES 1 – DEL INDIO

JUEVES 2 – ORFILA

VIERNES 3 – IRIARTE

SABADO 4 – PASTEUR

DOMINGO 5 – DE HOYOS

LUNES 6 – DEL INDIO

MARTES 7 – ORFILA

MIERCOLES 8 – IRIARTE

JUEVES 9 – PASTEUR

VIERNES 10 – DE HOYOS

SABADO 11 – DEL INDIO

DOMINGO 12 – ORFILA

LUNES 13 – IRIARTE

MARTES 14 – PASTEUR

MIERCOLES 15 – DE HOYOS

JUEVES 16 – DEL INDIO

VIERNES 17 – ORFILA

SABADO 18 – IRIARTE

DOMINGO 19 – PASTEUR

LUNES 20 – DE HOYOS

MARTES 21 – DEL INDIO

MIERCOLES 22 – ORFILA

JUEVES 23 – IRIARTE

VIERNES 24 – PASTEUR

SABADO 25 – DE HOYOS

DOMINGO 26 – DEL INDIO

LUNES 27 – ORFILA

MARTES 28 – IRIARTE

MIERCOLES 29 – PASTEUR

JUEVES 30 – DE HOYOS

VIERNES 31 – DEL INDIO