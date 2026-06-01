Las Armas celebró sus 132 años con varios eventos populares

Las Armas celebró sus 132 años con el tradicional acto protocolar realizado en la Plaza Clemente Álvarez

Vecinos, instituciones y autoridades acompañaron esta emotiva jornada que nos invita a seguir poniendo en valor la historia, la identidad y el crecimiento de nuestra localidad.

Y los festejos continúan: Este domingo 31 de mayo en el Club Las Armas, se vivió la gran Fiesta Aniversario desde las 10:30 hs.

Hubo un desfile institucional y tradicionalista, almuerzo criollo, prueba de doma y mansedumbre y, para cerrar la jornada, gran baile popular.