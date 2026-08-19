Larroque acompañó la etapa local de ajedrez de los Juegos Bonaerenses en La Plata

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, visitó la instancia local de los Juegos Bonaerenses en la disciplina ajedrez, que se disputó en el emblemático Club de Ajedrez de La Plata, ubicado en la capital provincial.

En la jornada, estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; la coordinadora provincial de Ajedrez, Carolina Hurtado; y el presidente de la institución, Iván Tries.

En ese marco, Larroque recorrió el espacio donde se desarrollaron las partidas y conversó con las y los participantes, entre ellos Isis Veliz, campeona argentina de la categoría Sub-16.

El ministro destacó el compromiso del gobernador Axel Kicillof con esta política pública, que promueve el deporte, la inclusión y el encuentro en los 135 municipios.

Del evento, organizado por el municipio, formaron parte más de 110 participantes de diferentes clubes y escuelas de la ciudad, quienes compitieron en las categorías Sub 16 y Sub 18 Masculina, y en la modalidad libre. Las instancias femeninas se habían disputado el pasado martes, en donde también se completó el sub 14 de ambos géneros.

El ajedrez forma parte de la propuesta deportiva de los Juegos Bonaerenses y una vez concluida la etapa local, las y los competidores clasificados avanzarán a la instancia regional, antesala de la Final Provincial que se desarrollará en octubre en Mar del Plata.

Los Juegos Bonaerenses son la principal política pública deportiva y cultural de la Provincia y, en su edición 2026, alcanzaron un nuevo récord con más de 500 mil personas inscriptas de los 135 municipios.



