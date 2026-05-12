Lanzamiento oficial de Cerveza Ayacucho – Será este jueves 14 de Mayo, en «La M»

Lanzamos Cerveza Ayacucho…Hay cosas que no se explican…Se sienten.

Nuestra tierra, nuestra historia, nuestra identidad…Ahora también en una cerveza.

Este jueves 14 de Mayo te invitamos a ser parte de un momento especial: el lanzamiento oficial de Cerveza Ayacucho, una propuesta que nace con el orgullo de representar lo nuestro.

Nos encontramos en Resto Bar “La M” Para compartir, brindar y celebrar lo auténtico

No es una cerveza más. Es Ayacucho en cada lata.

Te esperamos… porque si es cerveza, es Ayacucho.