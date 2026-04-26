La XVIII Fiesta Provincial del Carruaje, se pasó para el domingo 3 de Mayo

La XVIII Fiesta Provincial del Carruaje, que estaba prevista para este domingo 26 de Abril en la ciudad de Brandsen, fue suspendida y reprogramada debido a las condiciones climáticas adversas anunciadas para el fin de semana.

La decisión fue tomada por la organización con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada y que vecinos y visitantes puedan disfrutar plenamente de cada una de las actividades previstas.

De esta manera, el tradicional evento se llevará a cabo el próximo domingo 3 de Mayo, manteniendo el mismo cronograma y propuesta en el predio de la Cooperativa de Agua Potable, con la participación del Centro Tradicionalista Coronel Brandsen.

Como estaba previsto, la celebración contará con el entrevero de tropillas, servicio de asado por kilo, presentaciones culturales y el esperado desfile de carruajes sobre la Avenida Rivadavia, uno de los momentos más convocantes de la jornada.

Desde la organización remarcaron que quienes deseen participar con su carruaje aún pueden inscribirse comunicándose al 2223 67-1407 (Juan Palomino).

La Fiesta del Carruaje es uno de los eventos más representativos de la identidad local, convocando año a año a instituciones, tropilleros, carreros y familias de toda la región en un encuentro que pone en valor las tradiciones y costumbres.

Se espera que, con mejores condiciones climáticas, la comunidad pueda acompañar masivamente esta nueva fecha y disfrutar de una jornada pensada para compartir en familia.

N. de la R; fuente DLN.