La UCR organiza una cena y baile a beneficio de LACEC, para el 9 de Mayo de 2026

ACOMPAÑANDO A LAS INSTITUCIONES DE NUESTRA CIUDAD

Como ya es costumbre, seguimos trabajando codo a codo con las instituciones de nuestro pueblo.

El año pasado lo hicimos junto a APIDDA, realizando una cena en las instalaciones de la Sociedad Rural donde lo recaudado fue para esa querida institución que tanto hace por la discapacidad.

Comenzando este año, acompañamos al Club Atlético Ayacucho con el préstamo de las instalaciones de nuestro Comité para el alojamiento de delegaciones deportivas que llegan a disputar el Torneo Nacional de Fútbol Infantil que ya nos acostumbró a ver nuestra ciudad llena de chicos de todo el país que se encuentran en Ayacucho a practicar deporte.

Luego lo hicimos con nuestra Fiesta Nacional del Ternero, colaborando con las instalaciones de nuestro Comité para el alojamiento de artistas que llegan a nuestra ciudad a competir en el Certamen Nacional de Canto Folklórico que ya es una marca registrada de nuestra fiesta máxima.

Ahora acompañaremos a LACEC, otra institución que viene trabajando hace un montón de años en la concientización de la salud comunitaria. Tendremos una cena en nuestro Comité donde lo recaudado será para ellos.

En tiempos difíciles, es mucho mejor pasarlo juntos, acompañándonos, apoyándonos, teniendo en claro que entre todos es mejor.

Ya lo dijo José Hernández, en boca de Martin Fierro, hace mucho y sigue vigente como todos los clásicos…

“Los hermanos sean unidos/ porque esa es la ley primera;/ tengan unión verdadera/ en cualquier tiempo que sea,/ porque si entre ellos pelean/ los devoran los de afuera”.

SABADO 9 DE MAYO. 21 HS. COMITÉ UCR (SAENZ PEÑA Y RIVADAVIA) VALOR DE LA TARJETA: $ 35.000.-