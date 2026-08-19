El Comité Dr. Pedro Solanet de la UCR de Ayacucho lamenta el fallecimiento del Sr. Roberto Pascual Marín, quien en su condición de afiliado al Radicalismo ocupara funciones en la Mesa Directiva de nuestro Comité en distintas oportunidades.

A partir de la recuperación democrática de 1983, en su condición de Concejal electo, le tocó presidir el Concejo Deliberante de Ayacucho, y lo hizo con solvencia, amplitud y permanente espíritu de diálogo, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la puesta en marcha del órgano deliberativo municipal y la generación de la legislación necesaria para comenzar a transitar la etapa democrática en nuestra ciudad.

El nombre de Roberto P. Marín quedará asociado por siempre con la historia de nuestro partido y con el comienzo de la etapa democrática en nuestra ciudad, perdurando su don de gentes, sus convicciones radicales, su vocación democrática y de servicio a la comunidad.