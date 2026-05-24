La sucursal del Santander de Dolores cerrará sus puertas el próximo 14 de Agosto

La sucursal del Banco Santander en la ciudad de Dolores cerrará sus puertas el próximo 14 de Agosto, en una decisión que ya venía generando preocupación y comentarios en el ámbito financiero local.

Según pudo saber Mirada Central, desde hace tiempo se hablaba de la posibilidad del cierre de la sede bancaria, en medio de un contexto complejo para las sucursales de menor estructura y movimiento comercial.

En relación al personal, la entidad cuenta actualmente con cuatro empleados. De acuerdo a la información recabada, la empresa evaluaría alternativas como el traslado a otras dependencias o el ofrecimiento de retiros voluntarios con aportes económicos.

Especialistas del sector explican que uno de los factores que impacta directamente en este escenario es el fuerte crecimiento de la mora bancaria. Según detallan, el índice de incumplimiento de clientes pasó de un 5% a cerca del 12%, generando un escenario difícil de sostener para sucursales pequeñas, que en muchos casos comienzan a operar con pérdidas.

Como dato adicional, trascendió que ese mismo día también cerraría la sucursal de la localidad de Daireaux mencionada informalmente como “Dero” por una situación similar a la que atraviesa la sede de Dolores.

La noticia genera incertidumbre entre clientes y vecinos, especialmente por el impacto que implica la pérdida de servicios presenciales en ciudades del interior bonaerense.

N. de la R; fuente Mirada Central.