La Sociedad Rural de Ayacucho convoca a una reunión informativa para viernes 29 de Mayo a las 19

La Sociedad Rural de Ayacucho invita a todos sus socios a participar de una reunión informativa que se realizará el próximo viernes 29 de mayo a las 19:00 horas, en la sede ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento.
Durante el encuentro se abordarán temas de actualidad del sector y distintas acciones gremiales, entre ellas:
Educación rural en Ayacucho
Mesa de caminos: injerencia y futuro
OSPRERA
Además, se tratarán otros temas relevantes como:
Judicialización de la tasa vial en Ayacucho (consulta y precedente De Moroni)
FUNDAPSA y SRA: presente y futuro
Comisión técnica de FUNDAPSA
Desregulación 201/2026
VISEC Carne
Ateneos juveniles SRA
En el plano institucional, también se analizarán:
Reorganización de la sede centro (INTA, SENASA, FUNDAPSA, SRA)
Vínculo con los socios y campaña de incorporación
Trabajo con la Zonal y CARBAP
Cena aniversario
El encuentro será un espacio abierto para el intercambio, la participación y el fortalecimiento institucional de la entidad.
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