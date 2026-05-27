La Sociedad Rural de Ayacucho convoca a una reunión informativa para viernes 29 de Mayo a las 19

La Sociedad Rural de Ayacucho convoca a todos sus socios a participar de una reunión informativa que se realizará este viernes 29 de Mayo a las 19, en la sede ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento.

La Sociedad Rural de Ayacucho invita a todos sus socios a participar de una reunión informativa que se realizará el próximo viernes 29 de mayo a las 19:00 horas, en la sede ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento.

Durante el encuentro se abordarán temas de actualidad del sector y distintas acciones gremiales, entre ellas:

Educación rural en Ayacucho

Mesa de caminos: injerencia y futuro

OSPRERA

Además, se tratarán otros temas relevantes como:

Judicialización de la tasa vial en Ayacucho (consulta y precedente De Moroni)

FUNDAPSA y SRA: presente y futuro

Comisión técnica de FUNDAPSA

Desregulación 201/2026

VISEC Carne

Ateneos juveniles SRA

En el plano institucional, también se analizarán:

Reorganización de la sede centro (INTA, SENASA, FUNDAPSA, SRA)

Vínculo con los socios y campaña de incorporación

Trabajo con la Zonal y CARBAP

Cena aniversario

El encuentro será un espacio abierto para el intercambio, la participación y el fortalecimiento institucional de la entidad.