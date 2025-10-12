La Selección Sub 20 ganó a México y está en Semi del Mundial

La Selección Argentina Sub 20 pasó a Semifinales del Mundial de la categoría que se disputa en Chile, al vencer 2 a 0 a México. Ahora enfrentará a Colombia el Miércoles próximo por un lugar en la final.

El equipo que conduce Diego Placente superó al México, que se había encargado en la previa de “picar” el partido, con declaraciones que se volvieron en contra dentro del campo de juego. El partido ante Colombia será el miércoles 15 a las 20 horas en el Estadio Nacional de Santiago. Este domingo se jugarán los otros dos cruces de 4º de Final, entre Estados Unidos ante Marruecos; y Noruega con Francia.

Si Argentina gana el miércoles, la final será el Domingo a las 20 horas en tanto que se pierde, jugará el partido por el 3º y 4º puesto el sábado a las 16.