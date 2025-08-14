La Selección Sub 13 no tuvo un buen debut

La selección ayacuchense Sub 13 no tuvo un buen debut este miércoles por la noche en el General San Martín de Tandil y cayó goleado ante el local por 5 a 0 en el partido que abría la Zona 2 del Torneo de la Federación Bonaerense.

En el otro partido de la zona, Rauch en su cancha igualó con Balcarce 1 a 1. El venidero miércoles, el equipo de Lolo Newton recibirá a Balcarce y Tandil jugará con Rauch.

Ayacucho formó con Ian Varela; Amador López, Antonio Chonchi, Elías Elordi y Benjamín Moyano; Santiago Cano, Camilo Arrayago, Ian Di Sábato y Elías Peralta; Valentino Crocci y Fermín Souza. Luego ingresaron Segundo Olhaberry, Laureano Rodríguez, Zoilo Almirón y Tomás Barneche.

Crédito foto: Liga Tandilense de Fútbol