La Secundaria 5 de Ayacucho ganó el 1er Premio de «Voces Adolescentes» en Santa Clara

Una jornada de emociones y alegrías se vivieron en la jornada de este jueves 21 de Mayo de 2026, cuando en el polideportivo de Santa Clara en el distrito de Mar Chiquita, 46 proyectos compitieran por hacerse de 5 premios de $ 1.300.000.-

En el primer premio del sector 1, impuso el grupo representante de la Escuela de Educación secundaria Nro 5, que funciona junto a la EP Nro 3 y CENS 451 de adultos en el edificio de Belgrano y A. del Valle.

La delegación estuvo integrada por Franco Adobatti, Ezequiel Cionci y Thiago Giachino, acompañados de la PR Mariana Etchegoyen y el Director Pablo Tusq.

Esta fue la 4ta edición de Voces Bonaerenses, ciclo de la Cámara de Diputados de la Provincia, que destaca como una de las figuras principales a Norberto Liwski, médico pediatra y destacado educador con una larga trayectoria en la promoción de los derechos humanos y la niñez en la región, que hizo las veces de conductor y coordinador de los adultos.

También a la hora de efectuar el escrutinio de los votos, ya que los propios alumnos eligen a los ganadores o premiados, se hizo presente el actual intendente del Partido de Mar Chiquita Walter Wischnivetzky, quién destacó la importancia del programa, el gusto que significa para esta ciudad de recibir a tantas personas, y el fin que propone esta propuesta, que busca escuchar a los jóvenes de cada ciudad, y darle oportunidades para intentar mejorar su calidad de vida y la de cada uno de los alumnos de cada Establecimiento educativo que se pueda.

La atención inmejorable, la recepción y el almuerzo a la altura de esta realización y un lugar como el polideportivo de santa Clara, que fuera inaugurado el 21 de Febrero de 2022 con la importante presencia de autoridades provinciales y nacionales de ese momento, que permitió la muestra de todo lo realizado por cada representación de las 19 ciudades participantes.

Ayacucho, tuvo una sola delegación presente, la EEES Nro 5, que se llevó el gran premio de $ 1.300.000.- que será entregado próximamente, siendo de destacar que recientemente la institución obtuvo el 1er puesto en la etapa local de Decisión Niñez en la asamblea del 18 de Mayo, programa cuyas ediciones ya había ganado en 2022 y 2024.