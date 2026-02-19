La SAD llama a inscripción para los listados In-Fine 108 A y B

INSCRIPCIÓN LISTADOS IN-FINE 108 A Y B 2026. Secretaría de Asuntos Docentes de AYACUCHO, arbitrará los medios necesarios para fortalecer los mecanismos de Inscripción y carga de los Listados IN-FINE.

Con el objetivo de poder contar con los recursos humanos de los Listados 108 A Y B IN-FINE, necesarios para la cobertura de los puestos docentes, como así también garantizar el derecho de todos y todas a inscribirse, se efectúan las siguientes consideraciones.

1) La inscripción a los Listados 108 A Y B IN-FINE, comenzará a partir del día 18/02/2026 hasta el 31/12/2026

2) La misma se difundirá por los medios digitales destinados a tal fin (Página Oficial ABC SAD Ayacucho: https://abc.gob.ar/sad//ayacucho/inicio)

3) La documentación será recepcionada UNICAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO a partir del 18/02/2026 – 7.00 hs.

IMPORTANTE PARA RECEPCIONAR LA DOCUMENTACIÓN VIA MAILS.

Toda la documentación que se adjunte deberá escaneada en formato PDF, o JPG, para su mejor lectura.

4) La Declaración Jurada a utilizar será la misma que se venía utilizando para tal fin y que los aspirantes podrán DESCARGAR de la Página Oficial de SAD (www.abc.gob.ar).

5) Las inscripciones se realizan por un solo distrito, la documentación será presentada y recepcionada en el distrito de inscripción. La inscripción para los demás distritos que solicite, se realizará por el distrito de Residencia, deberá adjuntar una Declaración Jurada por cada uno de los

Distritos solicitados.

DOCUMENTACIÓN ESCANEADA A ENVIAR.

● Planilla de inscripción (Declaración Jurada).

● D.N.I.

● Título Secundario.

● Título Terciario/Universitario, (se acepta Constancia de Titulo en Tramite, firmada por Autoridades del establecimiento y Jefatura Distrital).

● Analítico con porcentaje de carrera, actualizado (en caso de no tener título terminado).

● El título terminado debe estar Registrado.

● Certificado de Alumno Regular.

● EL CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVIAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ESCANEADA ES:

sad006listados@abc.gob.ar, el cual deberá tener como asunto INSCRIPCIÓN IN-FINE 2026.

● Asimismo, este comunicado podrá leerse en la página Oficial de SAD.

CASTAÑO NICOLÁS.

SAD AYACUCHO.