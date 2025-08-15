La SAD convoca a concurso de docentes para la cobertura de cargos en el ISFDyT Nro. 87

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL MARIANO VARELA

PRESENTE

Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la Resolución 5886/03 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2025:

1° Año Tecnicatura Superior en Mecatrónica: Res. 2728/22

– TRAYECTO B:

B.1 Tecnología de los Materiales: 3 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de Disciplinas Industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Diseñador/a Industrial u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

– B.2 Tecnologías de la Representación: 3 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de Disciplinas Industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Diseñador/a Industrial u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

– TRAYECTO C:

C.1 Procesamiento Mecánico: 4 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o o Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

C.2 Montaje, operación y mantenimiento de componentes mecánicos 4 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o o Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

– TRAYECTO E:

E.1 Practicas Profesionalizantes 1: 3 módulos. (Cuatrimestral). Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o, Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

– E.2 Practicas Profesionalizantes 2: 3 módulos. (Cuatrimestral). Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o, Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

Difusión e Inscripción: del 11 al 22 de agosto 2025.

Documentación a presentar:

– Anexo III: completo con DNI y documentación respaldatoria (formato PDF en un archivo único).

– Propuesta curricular: 1 copia digital (en formato PDF, el archivo deber ser de la siguiente manera: Nombre de la Asignatura – Nombre y Apellido del Postulante, Ejemplo: HISTORIA III – JUANA ISIX):

La información se debe enviar al siguiente correo electrónico: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar , el horario de recepción de las Propuestas y del Anexo III es hasta las 22 horas del último día de la fecha de inscripción (22 de agosto del 2025). En el caso que estén fuera de dicho horario y/o este incompleto el mencionado Anexo quedara anulado la participación en el concurso.

Atte.

Director Prof. Daniel Allamanno