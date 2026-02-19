La Rural de Ayacucho dio detalles del Remate Especial de Terneros para la 52° Fiesta será el 11-3

La Sociedad Rural de Ayacucho, sigue trabajando con los productores, la Asociación Civil y consignatarias en una nueva edición del tradicional remate de terneros de destete de la 52°, que en esta oportunidad será el miércoles 11 de Marzo.

