La Rural confirmó que asistirá a la reunión convocada por el Consejo Escolar sobre transporte escolar

La Sociedad Rural de Ayacucho confirmó que participará este lunes 22 de diciembre de la reunión convocada por el Consejo Escolar (ver aparte), en la Escuela Agraria, con el objetivo de debatir propuestas y proyectos vinculados al Transporte Escolar Rural para el ciclo lectivo 2026.

Desde la entidad destacaron que esta instancia de trabajo es “necesaria y valiosa”, en el marco de la búsqueda de soluciones para garantizar la continuidad educativa de alumnos y alumnas de la zona rural.

“La planificación es clave. Valoramos que este tipo de encuentros se realicen con una mirada puesta en 2026, anticipando escenarios posibles y trabajando para que haya soluciones concretas”, señalaron desde la institución.

Al cierre del encuentro, la entidad rural informará más detalles sobre sus aportes, evaluaciones y expectativas de cara al nuevo esquema que se proyecta para el próximo año.