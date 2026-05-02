La Provincia invierte 1,8 mil millones de pesos en obras y refacciones de gas para escuelas bonaerenses

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo la infraestructura escolar en todo el territorio. A partir de una inversión de 1,8 mil millones de pesos, el Gobierno provincial lleva adelante un conjunto de intervenciones orientadas a optimizar las instalaciones de gas y realizar pruebas de seguridad en establecimientos educativos, con el objetivo de garantizar espacios adecuados, seguros y en condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Los fondos se destinan a la renovación de redes de gas, adecuación de calefactores, realización de pruebas de hermeticidad, instalación de nuevos artefactos y la puesta a punto de las instalaciones existentes. Estas acciones se desarrollan a partir de relevamientos técnicos realizados desde los Consejos Escolares, en el marco de una política sostenida de mejora de la infraestructura educativa.

Las medidas apuntan a dar respuesta a una de las necesidades prioritarias del sistema educativo: garantizar condiciones seguras de calefacción durante los meses de bajas temperaturas. En este sentido, se establecieron criterios de prioridad para intervenir en aquellas instituciones que presentaban mayores niveles de necesidad o requerían adecuaciones estructurales para su correcto funcionamiento.

La directora general de Cultura y Educación Flavia Terigi expresó: “Esta asignación hay que ponerla en relación con la que realizamos en febrero para el inicio de las clases; en este caso va a permitir que las escuelas ingresen a la temporada de mayores fríos en buenas condiciones de seguridad y comodidad. Con estos fondos se definen localmente intervenciones que permiten que cada escuela cuente con instalaciones adecuadas para transitar el invierno y sostener la continuidad pedagógica en todo el territorio. Mejorar los sistemas de calefacción es también cuidar a estudiantes, docentes y auxiliares”.

Con esta inversión, el Estado provincial da continuidad a un plan de trabajo sostenido que se implementa año a año, orientado a mejorar las condiciones de calefacción en las escuelas, consolidando su compromiso con la educación pública a través de acciones concretas, planificación y presencia territorial.