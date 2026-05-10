La Provincia impulsa políticas de adaptación al cambio climático en General Guido y Dolores

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, recorrió junto al gobernador Axel Kicillof los municipios de General Guido y Dolores, donde participaron de distintas actividades vinculadas a las políticas ambientales que la Provincia impulsa para fortalecer la transición energética, la gestión del riesgo climático, el reciclado y la educación ambiental.

En General Guido, junto al intendente Carlos Rocha, las autoridades inauguraron la conexión de tres escuelas rurales a la red eléctrica mediante sistemas de energía solar, garantizando acceso a energía limpia y condiciones adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje en comunidades que antes no contaban con servicio eléctrico.

Además, se entregó equipamiento destinado a fortalecer la respuesta local ante emergencias climáticas, incluyendo gomones, motosierras, podadoras, motoguadañas, sopladoras, hachas e indumentaria específica para tareas de prevención y asistencia.

La jornada también incluyó acciones vinculadas a la educación ambiental y el desarrollo sostenible, con la entrega de bicicletas para movilidad sustentable, kits de huertas agroecológicas, composteras comunitarias y luminarias LED para el distrito. Asimismo, se incorporaron especies nativas bonaerenses para avanzar en tareas de forestación y recuperación de espacios verdes.

En Dolores junto a su intendente Juan Pablo García, la Provincia entregó insumos para fortalecer la gestión ambiental y la adaptación al cambio climático en el municipio. Entre ellos, un kit de riesgo con generadores, gomón y herramientas para la atención de emergencias climáticas.

También se sumó equipamiento para consolidar el funcionamiento de la planta de reciclado local, incluyendo un camión, bolsones e indumentaria para las y los trabajadores del sector.

Durante la visita, Daniela Vilar y Axel Kicillof recorrieron además una empresa local que incorporó paneles solares para abastecer su producción con energía renovable, una iniciativa acompañada por el Programa de Reconversión Industrial e Innovación Tecnológica del Ministerio de Ambiente.

Con estas políticas, la Provincia continúa fortaleciendo herramientas para acompañar a los municipios bonaerenses en la transición energética, la gestión ambiental y la respuesta frente a los desafíos climáticos actuales.