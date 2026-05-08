La provincia de Bs As solicitó al Gobierno nacional el traspaso de las tierras de las que el INTA se quiere desprender

El ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, anunció que el gobierno provincial solicitó al Ejecutivo el traspaso de las tierras de las que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pretende desprenderse y que se ubiquen en territorio bonaerense.

“El INTA, como se ha indicado, está comenzando a desprenderse de las tierras. Lo que ha hecho en el último tiempo es que, no es que es el organismo el que vende directamente las tierras, sino que el INTA las está traspasando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ndicando que no tiene necesidad de esas tierras”, indicó Rodríguez.

Para Rodríguez, este proceso es “sin ninguna duda, una nueva metodología. Después de que se vendiera el predio de Cerviñio (edificio histórico del organismo que se ubicaba en el barrio porteño de Palermo) y que esos recursos que habían sido prometidos para el INTA no fueran allí, como está hoy demostrado, violando lo que en aquel momento se había planteado”.

“Lo que quiero señalar es que desde la provincia de Buenos Aires hemos solicitado que esas tierras que hoy se encuentran bajo injerencia de la AABE se traspasen al Ministerio de Desarrollo Agrario, porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación y porque entendemos que esas tierras son fundamentales para la investigación, innovación y desarrollo agropecuario”.

Justamente, uno de los primeros casos de desprendimiento de tierras por parte del INTA se dio en la provincia con la disolución de la Estación Experimental INTA AMBA a principios de abril y la entrega de 33 hectáreas ubicadas en Morón a la AABE para su disposición.

Asimismo, el INTA decidió suprimir la EEA AMBA de manera definitiva en marzo de este año, que no solo implicó que deje de funcionar dicha unidad, sino que también indicó el cierre de las agencias de extensión de Avellaneda, Escobar, Ituzaingó, La Plata, Luján, Marcos Paz, Moreno, San Martín y San Vicente, además de sus cinco Oficinas de Desarrollo Local ubicadas en Berisso, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, Lomas de Zamora y La Matanza. N. de la R; fuente Diario Clarín.