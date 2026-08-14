La problemática de los caminos rurales

La Sociedad Rural de Ayacucho concretó este jueves 13 la anunciada asamblea de Caminos Rurales, de la cual tomaron parte productores agropecuarios y vecinos del partido, teniendo en cuenta que la invitación a participar era más bien abarcativa dada la problemática que atraviesa el sector. El encuentro fue propicio para generar un espacio de diálogo e intercambio sobre la situación de la red vial rural, el funcionamiento de la tasa vial y cuánto de esos recursos son destinados verdaderamente al mantenimiento de camino por el municipio, el manejo del agua y las distintas alternativas que podrían analizarse hacia adelante.

La convocatoria había sido planteada como un ámbito abierto para abordar el funcionamiento de la Mesa de Caminos, la situación general del partido, el compromiso de los productores y las posibles alternativas a seguir.

Estado de los caminos y planificación

«Durante la reunión, productores de distintos sectores del partido compartieron inquietudes y experiencias vinculadas con el estado de los caminos rurales. Uno de los puntos destacados fue la necesidad de avanzar en una planificación integral que permita determinar prioridades, necesidades y recursos para el mantenimiento de la extensa red vial rural» contaron desde la Rural en un comunicado.

«Se señaló que las tareas de mantenimiento deben contemplar las particularidades de cada zona y que resulta importante contar con criterios técnicos que permitan establecer una planificación sostenida, más allá de las situaciones puntuales que puedan presentarse ante períodos de lluvias o deterioro de los caminos» agregaron en el informe enviado a los medios de prensa.

Tasa vial y destino de los recursos

La tasa vial fue uno de los principales temas abordados. «Durante el intercambio se planteó la importancia de contar con información clara y verificable respecto de los recursos que se recaudan mediante este concepto y de aquellos fondos que llegan desde otros niveles del Estado con destino a caminos rurales».

«Los productores manifestaron su interés en conocer cuánto se recauda, cuánto se ejecuta y qué trabajos se realizan con esos recursos, considerando que esa información resulta necesaria para poder evaluar el funcionamiento del servicio y planificar las necesidades futuras. Desde la institución se considera importante que este análisis se realice sobre la base de información oficial y documentación respaldatoria, evitando conclusiones anticipadas».

«También se planteó la necesidad de determinar cuánto cuesta efectivamente mantener y recuperar la red vial rural y qué recursos serían necesarios para alcanzar niveles adecuados de prestación».

Experiencias de otros partidos

Durante la Asamblea se compartieron experiencias de otros municipios de la provincia de Buenos Aires que cuentan con diferentes mecanismos de administración y mantenimiento de los caminos rurales.

«Entre los ejemplos mencionados se analizaron modelos que contemplan una mayor participación de los productores, así como diferentes formas de administración de recursos, maquinaria y trabajos. La Sociedad Rural considera que conocer estas experiencias puede resultar útil para evaluar alternativas para Ayacucho, entendiendo que cualquier modelo debería ser estudiado y adaptado a las características propias del partido».

El manejo del agua

«Productores de diferentes sectores explicaron situaciones relacionadas con escurrimientos, canales, alcantarillas, pendientes y niveles del terreno que tienen incidencia directa sobre el estado de los caminos. Durante el intercambio se destacó que una política de mantenimiento vial debe contemplar también la cuestión hidráulica, ya que la reparación de un camino puede resultar insuficiente si no se resuelve adecuadamente el recorrido y la descarga del agua».

En este sentido, se consideró conveniente avanzar en estudios técnicos que permitan analizar las cotas, pendientes, canales y puntos de escurrimiento de las distintas zonas.

«La planificación hidráulica fue señalada como una herramienta necesaria para evitar que una intervención realizada en un sector pueda generar inconvenientes en otro».

Participación de los productores

También se conversó sobre la posibilidad de fortalecer la participación de los productores de las distintas zonas rurales. Entre las propuestas surgió la alternativa de contar con referentes por cuartel, que puedan aportar información sobre el estado de los caminos y las necesidades particulares de cada sector.

La intención es mejorar los canales de comunicación y contar con información territorial que permita acompañar el análisis de las prioridades. La Sociedad Rural considera que la participación sostenida de los productores resulta fundamental para cualquier proceso de trabajo que se pretenda desarrollar a largo plazo.

La posibilidad de recurrir a la Justicia

«Durante la Asamblea también surgió, por parte de algunos productores, la posibilidad de analizar herramientas de carácter jurídico frente a la situación planteada. La inquietud estuvo vinculada principalmente con la necesidad de conocer, desde el punto de vista legal, cuáles son las herramientas disponibles para los contribuyentes en relación con la tasa vial, la prestación del servicio y la utilización de los recursos afectados al mantenimiento de los caminos».

«En ese marco, se planteó la posibilidad de realizar consultas con profesionales especializados para conocer los alcances, procedimientos y eventuales implicancias de una acción judicial. La Sociedad Rural considera importante aclarar que esta posibilidad fue planteada como una alternativa por algunos productores y no constituye, al momento, una decisión institucional de iniciar una acción judicial».

«La institución no pretende anticipar conclusiones ni adoptar decisiones en nombre de los productores que pudieran estar interesados en recurrir a esa vía. En caso de que un grupo de productores considere oportuno avanzar con consultas legales, la Sociedad Rural podrá facilitar el espacio institucional para que profesionales especializados puedan brindar información y explicar las distintas alternativas existentes».

«Cualquier eventual presentación judicial deberá ser evaluada por quienes decidan impulsarla, contando con el correspondiente asesoramiento profesional».

Prioridad: encontrar soluciones

Durante la Asamblea también se destacó que la instancia judicial no constituye la única alternativa posible. Se planteó la necesidad de continuar analizando herramientas institucionales, técnicas y administrativas que permitan avanzar en soluciones concretas para los caminos rurales.

En ese sentido, se mencionó la posibilidad de estudiar experiencias de otros municipios, solicitar estudios técnicos, mejorar los mecanismos de información y fortalecer la participación de los productores. La Sociedad Rural entiende que todas estas alternativas pueden ser analizadas de manera responsable, sin cerrar ninguna posibilidad y procurando que las decisiones futuras se tomen con información suficiente.

Antecedentes de estudios técnicos

Durante la reunión se recordó además que anteriormente se había evaluado la posibilidad de realizar un estudio con participación de la Universidad, contemplando aspectos hidráulicos, técnicos y económicos.

El objetivo de ese trabajo era contar con un diagnóstico que permitiera determinar prioridades, costos y necesidades de la red vial.

La posibilidad de contar con asesoramiento técnico especializado volvió a surgir durante la Asamblea como una herramienta que podría contribuir a ordenar la discusión y aportar información objetiva.

Ampliar la participación

Otro de los aspectos planteados fue la necesidad de ampliar la convocatoria y sostener la participación en el tiempo.

La Sociedad Rural considera que una problemática de esta magnitud requiere del compromiso de productores y vecinos de diferentes sectores del partido.

Por ese motivo, se evaluó la posibilidad de realizar nuevas reuniones y asambleas, procurando una mayor participación y representación territorial.

El objetivo es que las inquietudes planteadas puedan transformarse progresivamente en propuestas concretas y sostenibles.

Continuidad del trabajo

La Asamblea permitió reunir diferentes opiniones y propuestas sobre una problemática que tiene impacto directo en la producción, el traslado de personas y mercaderías, el acceso a establecimientos educativos y la conectividad de las distintas zonas rurales.

La Sociedad Rural de Ayacucho continuará promoviendo espacios de diálogo y participación, recopilando información y analizando alternativas técnicas, institucionales y, cuando corresponda, jurídicas.

La institución reafirma su disposición a acompañar las inquietudes de los productores dentro de su ámbito de representación, procurando que cualquier instancia futura se desarrolle con responsabilidad, información y el correspondiente asesoramiento.

El objetivo es contribuir a la búsqueda de soluciones para la red vial rural de Ayacucho, promoviendo una planificación de largo plazo que contemple tanto el mantenimiento de los caminos como el manejo integral del agua y las necesidades de los distintos sectores del partido.