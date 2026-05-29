La palabra del Canciller Argentino Pablo Quirno en el lanzamiento de la feria ARGENTINA ALIMENTA 2026

EL CANCILLER PABLO QUIRNO EXHORTÓ A LAS EMPRESAS A EXPORTAR MÁS

En el lanzamiento de la feria ARGENTINA ALIMENTA 2026, cuya realización se anunció para el mes de noviembre, el canciller dijo que de las 14 mil empresas que COPAL tiene en su universo, solamente 1200 exportan.

Argentina, dijo Quirno, tiene un enorme potencial que hay que estimular para incrementar las ventas de productos argentinos al exterior y agregó que la cancillería a través de PROMO argentina y otros organismos, está trabajando para generar las condiciones necesarias.

ENTREVISTA: Pablo Quirno – Canciller Argentino