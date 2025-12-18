La oposición en Diputados logró que se mantenga la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad

Diputados impidió que el Gobierno Nacional volviera a ir contra la Ley que asegura el financiamiento universitario y la emergencia en Discapacidad. Si bien logró la media sanción del Presupuesto, que ya de por sí busca continuar reduciendo partidas, la oposición logró torcerle el brazo al gobierno de Javier Milei, que insiste con incumplir ambas normas.

Diputados le dio media sanción esta madrugada al Presupuesto 2026, que profundiza el ajuste. Y si bien el gobierno de Javier Milei consiguió su objetivo general, no logró imponer uno de sus anhelos: derogar las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. El polémico capítulo 11 de la “Ley de Leyes”, fue rechazado en la Cámara Baja.

Los legisladores libertarios y sus aliados reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones.

Este Capítulo además, impide derogar la actualización de la Asignación Universal por Hijo como las asignaciones familiares, como también deja vigente la ampliación del Régimen de Zonas Frías, en donde en el caso de Ayacucho, hubiera salido perjudicado.