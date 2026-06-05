La música argentina de luto total: falleció el Indio Solari

Nuestra música está de duelo total. Falleció el Indio Solari, uno de los máximos ídolos del Rock argentino. El líder de los Redonditos de Ricota murió este viernes 5 de Junio a los 77 años. El cantante padecía Parkinson y había trascendido que en Febrero había sufrido un ACV aunque nunca fue confirmado.

Carlos Alberto Solafri fue no solo líder de los Redondos sino también creador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y El Mister y los Marsupiales Extintos.

En febrero, sus allegados y familiares habían desmentido, a través de su cuenta de Instagram, que el cantante hubiera sufrido un ACV y aclararon que se estaba sometiendo a chequeos de rigor.

Sus Misas Ricoteras, como se denominada a cada recital, fueron conocidas en todo el mundo movilizando de manera única a miles y miles de fanáticos. Un show del Indio lograba que su público se centrara solo en lo que estaba por ver.

Dueño de un carisma absolutamente particular, sus creaciones fueron himnos del rock argentino como Ji Ji Ji o Vencedores Vencidos, poemas de alto nivel lírico acompañado con una música incomparable.

Falleció el Indio, Carlos Alberto Solari, único, irrepetible, inconfundible e irremplazable.