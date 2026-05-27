La Municipalidad de Necochea junto al INTA realizan este jueves 28 la primera edición de “Expo Miel”

La Municipalidad de Necochea junto al INTA realizará este jueves 28 de mayo la primera edición de “Expo Miel”, una propuesta abierta y gratuita que buscará acercar la actividad apícola a toda la comunidad.

La jornada se desarrollará desde las 14 en el Centro Cultural de Necochea e incluirá charlas técnicas, presentaciones educativas, degustaciones y stands de productores locales dedicados a la elaboración y comercialización de miel y productos derivados.

Además, durante el encuentro se presentará el proyecto “Miel, saber y territorio” impulsado por la Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén – UNICEN, mientras que especialistas brindarán capacitaciones sobre manejo sanitario, nutricional y cursos vinculados a la apicultura.

N. de la R; fuente Diario NQ.