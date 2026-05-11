La LPF y los octavos de final al rojo vivo – Resultados y cruces de 4tos confirmados

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA presenta el cronograma de partidos de Octavos de Final del Torneo Mercado Libre 2026, con días y horarios confirmados tras conocerse los 16 equipos clasificados:
Sábado 9 de mayo
Talleres (4° A) 0 – 1 Belgrano (5° B)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
Boca (2° A) 2 – 3 Huracán (7° B)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
Argentinos (3° B) 2 – Lanús 0 (6° A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
Ind. Rivadavia Mza. 1 (1° B) – 2 Unión (8° A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Rosario Central (4° B) 3 – Independiente (5° A) 1
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Estudiantes (1° A) 0 – Racing (8° B) 1
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
River (2° B) 2 (4) – 2 (3) San Lorenzo (7° A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
Vélez (3° A) 0 – 1 Gimnasia (6° B)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco
Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.
Así se jugarán los Cuartos de Final
Quedaron definidos los días y horarios de los partidos de Cuartos de Final del Torneo Mercado Libre 2026.
Martes 12 de mayo
19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A) -ESPN Premium-
21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B) -TNT Sports-
Miércoles 13 de mayo
19.00 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Las instancias de Cuartos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas.
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.
