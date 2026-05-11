La logística fluvial y el comercio exterior, ejes del Primer Congreso de Puertos Privados

El Primer Congreso de Puertos Privados reunió a referentes del sector público y privado que analizaron el presente y el futuro de la logística, la hidrovía y el comercio exterior argentino, en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en los flujos comerciales.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, se refirió al proceso de licitación de la Vía Troncal Navegable, Hidrovía Paraguay-Paraná, y afirmó que “fue un año y medio de mucho trabajo con los sectores en el pliego que definirá los próximos 25 años de la logística fluvial argentina”. Destacó además que “encontramos una fórmula de trabajo con ambientalistas en general para convalidar todo lo que se estaba haciendo” y detalló que “hicimos una primera audiencia donde participaron usuarios y vecinos y ahí salió la licitación”. Según explicó, “fue un proceso bastante razonable hasta la apertura de sobres” y precisó que “tuvimos tres ofertas, con dos empresas top mundial que fueron las que quedaron luego del sobre uno y dos”. En ese sentido, anticipó que “mañana posiblemente estamos firmando el dictamen del sobre tres, deberían estar pasando las dos empresas, y en siete días deberíamos tener los precios para comparar”, y concluyó que “tendremos a las dos mejores empresas del mundo compitiendo por precios”.

Por su parte, el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Alejandro Nuñez, anunció avances en el proceso de privatización del Belgrano Cargas. “El proceso de privatización del Belgrano Cargas está a punto de lanzarse en este mes, está el pliego listo para publicarse en mayo”, sostuvo. Explicó que “para cada una de las líneas habrá una concesión para infraestructura” y que actualmente “Belgrano Cargas y muchas empresas tradicionales trabajan tres unidades de negocios de manera integrada: la infraestructura y administración de las vías, la operación ferroviaria y el mantenimiento de talleres”. En ese marco, indicó que “se planteó un esquema flexible para que una empresa pueda presentarse solo para una de las unidades de negocios” y aclaró que “así no se concentra en una única empresa”. También señaló que “los trenes no se van a dar en concesión sino que se van a vender” y que “lo recaudado irá en aporte a las vías”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado nacional Nicolás Mayoraz, se mostró optimista respecto al impacto de las reformas regulatorias. “La desregulación de un montón de normas burocráticas que no tienen sentido generará un impacto en las economías regional que va a ser enorme y va a reducir los costos”, afirmó, y agregó que esos cambios “van a impactar necesariamente en el precio de los granos que va a recibir el productor”. En ese sentido, aseguró que “el panorama que se viene es cien por ciento positivo” y remarcó que “creemos que estamos en condiciones de recuperar el tiempo perdido”. También destacó que “con los números a favor en el Congreso empieza otra etapa”.

Desde una mirada estratégica, el director de la Fundación INAI, Maximiliano Moreno, advirtió que “el mundo que nos espera es mucho más volátil e incierto”, aunque consideró que “Argentina puede convertirse en un proveedor confiable y estable de agroalimentos”. Subrayó que el país cuenta con ventajas como “ser una zona de paz, con una política definida de inserción internacional” y mencionó la “eliminación de limitaciones en exportaciones”. Sin embargo, alertó que “Argentina está cerrada al mundo” y sostuvo que “hay mucho trabajo por delante”. Entre los desafíos, enumeró que “la clave pasa por mitigar la volatilidad y la incertidumbre” y propuso “desacoplar la geopolítica y el comercio, no aplicar frenos a las exportaciones, nuevos acuerdos comerciales, articulación público privada y una agenda doméstica de competitividad”.

En línea con ese diagnóstico, Diego Berchoic, socio y gerente de Global Ports, planteó que “hay una oportunidad excepcional que le da el mundo a la Argentina”. Describió un escenario global con “un mundo en guerra y con triple shock: comercial, logístico y de commodities”, y sostuvo que el país “está lejos de la zona de conflicto y puede proveer esa logística de manera eficiente y segura”. En términos de proyección, afirmó que “Argentina tiene la posibilidad de triplicar su balanza comercial combinada de energía y minería a 2030 a US$ 45.000 millones, y sextuplicar a 2035 a US$ 76.000 millones”. También anticipó que “este año puede ser récord para las exportaciones argentinas en general por US$ 100.000 millones”. En cuanto a la infraestructura, advirtió que “hay una necesidad de logística fluvial más eficiente” y recordó que “la Hidrovía no se profundiza desde hace 20 años”.

El presidente del Centro de Navegación, Julio Delfino, puso el foco en los costos logísticos. “El flete pasó en tres años de U$ 30 a US$ 50 la tonelada”, indicó, y explicó que “el flete depende del precio del combustible que a su vez depende del Estrecho de Ormuz”. Además, señaló las dificultades del cabotaje: “son menos de 20 los barcos a nivel nacional fluviales y marítimos” y consideró necesario “entender por qué la carga no los elige”. En ese sentido, afirmó que “el cabotaje presenta fletes caros y esos precios vienen de altos impuestos, cargas sociales y combustibles elevados”, y cuestionó que “en cabotaje se da algo ridículo que pagan IVA mientras que los internacionales no lo hacen”.

Desde la provincia de Santa Fe, el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, destacó la necesidad de ordenar el tránsito de cargas. “Hay que ordenar el sistema para que el camión vaya y venga, no para que esté parado al costado de la banquina”, sostuvo, y anunció que “a partir del 15 de mayo no podrán acercarse a un radio de 30 kilómetros de la zona portuaria, hasta dos horas antes de la descarga”. Explicó que “queremos que el sistema crezca y sea más eficiente, pero la manera que tenga más volumen es ordenarlo con tecnología” y adelantó que “habrá tótems con inteligencia artificial en un radio de 30 kilómetros del puerto”. También remarcó que “ya invertimos US$ 500 millones porque creemos que hay que solucionarlo”.

En el plano laboral, el presidente del Departamento de Política Social de la UIA, Juan José Etala, defendió la Ley de Modernización Laboral. “Es lo que hay y mucho mejor que lo que había”, afirmó, y cuestionó que “todo lo que se plasmó en los medios en contra de la ley tenía intereses en que la ley no saliera o se cambiara”. Sostuvo que “lo que se hizo en la ley fue acotar muchísimo la interpretación” y remarcó que “el juez debe impartir justicia, no proteger al trabajador”. Además, indicó que “hay muchas cláusulas que no requieren reglamentación, como la indemnización por despidos”.

Por su parte, el director nacional de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Martín Culatto, destacó la implementación del protocolo antibloqueo. “Actuamos en 237 ocasiones y en promedio los bloqueos no superaron las tres horas”, señaló, y afirmó que “se viene disminuyendo cada vez más los bloqueos a las empresas”, lo que definió como “un cambio cultural que venimos generando”.

Finalmente, Néstor Kiferling, director de Tráfico Marítimo Fluvial y Lacustre de la Prefectura Naval, subrayó que “a mayor cantidad de carga necesitamos mayor cantidad de buques” y anticipó que “el número de buques va a crecer”. En ese contexto, planteó “la necesidad de debatir el diseño de la Vía Navegable Troncal” y aseguró que “queremos ser el socio visible del comercio exterior”. También indicó que “estamos empeñados en seguir aliviando el peso burocrático de los trámites de Prefectura” y advirtió que “habrá que dar el debate si vamos a priorizar el comercio exterior de la Argentina o de los países de la región”.