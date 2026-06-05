La lluvia en Ayacucho

Llovió y sigue lloviendo en nuestra ciudad. Tal cual lo había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional, durante el jueves se darían precipitaciones que continuarían en buena parte del viernes. Así va sucediendo aunque se espera que las condiciones vayan mejorando paulatinamente y para media tarde ya deje de llover. Hasta las 8 horas de este viernes, lo acumulado, de acuerdo a nuestras propias mediciones en zona céntrica, es de 18 milímetros.

Para el sábado y domingo persiste la inestabilidad, aunque las probabilidades de lluvias son bajas. Para el lunes, había pronóstico de mayor cantidad de lluvias pero se han disipado con el correr de las horas.

Datos de lluvia en la zona rural (FM95):

La Reforma ruta 74: 23 mm

Labarden: 12 mm

Don José zona El Boquerón: 20 mm

Cabaña » El Transito»: 40 mm

La Llegada: 15 mm

Udaquiola: 30 mm