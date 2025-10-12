La lluvia en Ayacucho

Tal cual lo había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado por la noche se desató una importante tormenta en nuestra ciudad y zona, que dejó en el pluviómetro de Ayacuchoaldia.com.ar un total de 36 milímetros hasta la mañana de este domingo. Se esperan más precipitaciones en el correr de la jornada.

Las lluvias comenzaron alrededor de las 21 horas del sábado con actividad eléctrica y se extendieron por buena parte de la madrugada.

Esta continuidad climática se extendería hasta media tarde de este domingo en tanto que se espera buen clima para el toda la semana, con máximas que rondarán entre los 22 y 25 grados.