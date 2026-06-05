La Libertad Avanza Ayacucho abrió un nuevo local céntrico

La Libertad Avanza Ayacucho abrió un nuevo local en calle Yrigoyen 822, en el pleno centro de la ciudad. Fue este jueves por la tarde donde fuimos invitados los medios de prensa. Allí, ya desde la entrada, se observa una importante imagen ploteada en el vidrio de ingreso al lugar con el rosto de la Concejal Marisa Darguibel, quien evidentemente se posiciona como la principal referente a candidatearse a la Intendencia en el 2027.

Según consultamos a la propia concejal, el local de calle Sarmiento continuará funcionando para la Escuela de Formación Política que tiene la agrupación.

Vale destacar que, en la apertura del nuevo local, estaba presente la Coordinadora de la LLA en Ayacucho, Viviana Díaz, dando por entendido que se habrían limado las diferencias que supo haber tiempo atrás.

Crédito Foto: Diario Ayacucho