La Juventud Radical festejó el Día del Niño en en la Plaza del barrio «Santa Teresita»

Como veíamos anunciando la Juventud Radical de Ayacucho realizó un festejo por el Día de las Infancias en la Plaza del barrio Santa Teresita, con una propuesta alegre y distendida, de la que participó un importante cantidad de niños y sus familias.

Entre sorteos y la entrega de presentes, se contó además con maquillaje para las chicas, merienda, sorteos y regalos, según relataron a este medio los propios organizadores, que hicieron un balance mas que positivo sobre el resultado de la realización.

Cabe mencionar que la Juventud Radical de nuestro medio siempre tuvo un papel muy activo en la sociedad, y en el último tiempo se han visto reflejadas en las campañas de útiles escolares, las campañas de ropa de abrigo para el invierno, y eventos como los concretados el pasado fin de semana.

N. de la R; agradecemos a Guille, por el material y fotos.