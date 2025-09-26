La Fiesta del Trabajador de Mi Pueblo, presente en la coronación de la Reina Nacional de Sierra de los Padres

La Fiesta Provincial al Trabajador de mi Pueblo, de Ayacucho, estuvo presente en la jornada de coronación de la Reina Nacional de Sierra de los Padres.

En un día cargado de encuentros y camaradería, compartimos un almuerzo junto a representantes de distintas fiestas provinciales y nacionales, en el marco del cual se realizó un intercambio de presentes y un recorrido por la localidad de Sierra de los Padres.

La jornada culminó en el Teatro Colón de Mar del Plata, donde se presentó la nueva corte de la Fiesta Nacional y se disfrutó de destacados espectáculos artísticos.

En esta oportunidad, nuestra Fiesta estuvo representada por el Embajador Cultural Marcos David Trabella, acompañado por la presidenta de la institución, Prof. Lucía Buccino, y la asesora Prof. Cristina Leguizamón.

Desde la organización de la Fiesta Provincial al Trabajador de mi Pueblo queremos agradecer el cálido recibimiento y la excelente atención brindada, así como destacar la labor de nuestros representantes, quienes con compromiso y orgullo llevan el nombre de Ayacucho a distintos lugares, promoviendo nuestra cultura y turismo.