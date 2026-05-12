La Federación de Bioquímicos de la Provincia inaugura en CABA un laboratorio de última generación

FABA inaugura Qualium Lab. Los bioquímicos tendrán su propio laboratorio porque la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (Faba), con el soporte de Empresa de Salud (Emsa), inaugurará Qualium Lab el próximo 21 de mayo, a las 21 horas, un laboratorio de alta complejidad que se proyecta como un nodo estratégico dentro del sistema de salud, aportando innovación y eficiencia en los procesos diagnósticos.

El laboratorio, ubicado en Alsina 1970, CABA, fue concebido para dar respuesta a la creciente demanda de estudios especializados, optimizando recursos y fortaleciendo la red bioquímica en la provincia y en un contexto donde la precisión diagnóstica, la velocidad de respuesta y la integración de servicios, resultan claves para mejorar la calidad de atención.

Bajo el lema “de bioquímicos para bioquímicos”, Qualium asume un objetivo central: potenciar el rol del bioquímico en el sistema sanitario y, respondiendo a ese imperativo, será conducido por profesionales del sector incentivando un trabajo colaborativo y federal.

Es importante puntualizar que el laboratorio cuenta con equipamiento de última generación y procesos estandarizados, que permiten abordar un amplio abanico de prácticas de mediana y alta complejidad.

Vale recordar algunas de las determinaciones que se realizan con frecuencia:

* Biología molecular, incluyendo técnicas de PCR para la detección de agentes infecciosos y estudios genéticos

* Inmunología y serología, orientadas al diagnóstico de enfermedades autoinmunes, infecciosas y marcadores específicos

* Química clínica especializada, con determinaciones hormonales, metabólicas y marcadores tumorales

* Hematología avanzada, para el análisis integral de patologías hematológicas

* Microbiología, con identificación y seguimiento de microorganismos patógenos

* Estudios especiales de alta complejidad, que requieren equipamiento y validación técnica específica.

El proyecto busca integrarse activamente a la red existente, actuando como un centro de referencia que optimiza tiempos, recursos y procesos, en beneficio tanto de los profesionales como de los pacientes.

Igualmente, prioriza valores como la equidad y la solidaridad dentro del sistema bioquímico, reforzando el rol de las instituciones en la construcción de un modelo sanitario articulado y sustentable.

Para el acto inaugural han comprometido su presencia autoridades de salud nacionales, provinciales y municipales y referentes del sector bioquímico y sistema de salud.