La falta de transporte escolar rural fue el principal reclamo en una reunión de la Sociedad Rural de Ayacucho

La entidad mantuvo un encuentro con sus socios para analizar problemáticas que afectan al sector agropecuario local. La educación rural, el estado de los caminos y distintas cuestiones institucionales formaron parte de la agenda.

La Sociedad Rural de Ayacucho llevó adelante una reunión informativa con productores y socios de la entidad en su sede de 25 de Mayo y Sarmiento, donde se abordaron diversos temas vinculados a la actualidad del sector agropecuario y al funcionamiento institucional de la organización.

Uno de los puntos que concentró mayor preocupación durante el encuentro fue la falta de transporte escolar rural, una problemática que afecta a familias y estudiantes que residen en distintos puntos del distrito. Los participantes coincidieron en la necesidad de encontrar soluciones que garanticen el acceso a la educación para los alumnos de las zonas rurales.

Desde la entidad destacaron que la educación constituye una herramienta fundamental para el desarrollo y el arraigo de las comunidades rurales, por lo que consideraron indispensable que la situación sea atendida con urgencia por los organismos correspondientes.

Caminos rurales y salud

Otro de los temas analizados fue el funcionamiento de la Mesa de Caminos, su rol dentro del distrito y las perspectivas a futuro para mejorar la conectividad de las zonas productivas.

Además, se debatió sobre la situación de OSPRERA y distintos aspectos vinculados a la prestación de servicios de salud para los trabajadores rurales.

Tasas, desregulación y actualidad del sector

Durante la reunión también se intercambiaron opiniones sobre la judicialización de la tasa vial en Ayacucho, tomando como referencia antecedentes y consultas realizadas por productores de la región.

Asimismo, se abordó el presente y futuro de FUNDAPSA, el trabajo de su comisión técnica y las medidas de desregulación que impactan en la actividad agropecuaria.

En ese marco, los participantes analizaron la actualidad de la Zona VI de CARBAP, de la cual forma parte la Sociedad Rural de Ayacucho, evaluando los desafíos que enfrentan los productores y las entidades gremiales de la región.

También se brindó información sobre el sistema VISEC Carne y sobre las actividades que desarrollan los Ateneos Juveniles de la Sociedad Rural Argentina.

Fortalecimiento institucional

En el plano institucional se evaluó la reorganización de la sede centro que comparten organismos como INTA, SENASA, FUNDAPSA y la Sociedad Rural, además de distintas acciones destinadas a fortalecer el vínculo con los socios e impulsar una campaña de incorporación de nuevos integrantes.

La agenda incluyó además el trabajo conjunto con la Zona VI de CARBAP y los preparativos para la próxima cena aniversario de la institución.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio entre los productores locales y las autoridades de la entidad, con especial énfasis en la necesidad de encontrar respuestas para las problemáticas que afectan a las comunidades rurales, especialmente en materia educativa.