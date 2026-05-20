La F1 llega a Canadá con carrera Sprint, aquí todos los horarios

Tras la victoria de Kimi Antonelli (Mercedes) en Miami, en el que el argentino Franco Colapinto finalizó séptimo y sumó seis puntos, la Fórmula 1 vuelve con el Gran Premio de Canadá que se realizará en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Esta fecha contará además con carrera sprint. Aquí el cronograma completo y los horarios:

Viernes 22 de mayo:

Prácticas libres: 13:30 horas

Clasificación sprint: 17:30 horas

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13 horas

Clasificación: 17 horas

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17 horas